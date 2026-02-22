Karaman FK, Elazığspor'a 5-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Karaman FK, Elazığspor'a 5-0 Mağlup Oldu

Karaman FK, Elazığspor\'a 5-0 Mağlup Oldu
22.02.2026 15:17
TFF 2. Lig'de Karaman FK, Elazığspor'a 5-0 yenildiği maçı Yeni Karaman Stadı'nda oynadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Karaman Futbol Kulübü, konuk ettiği Elazığspor'a 5-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Hakan Özler, Berat Binbir

Karaman FK: Yakup Mert Çakır, Azad Filiz, Mustafa Emir Meşe, Ahmet Can Gümüş (Muhammet Kavalcı dk. 46), Özdilek Yıldızhan (Yusuf Bilal Aylık dk. 40), Fatih Kızılay, Mustafa Çolak (Efe Güzel dk. 68), Serkan Özenç, Hasan Akpınar (Umut Buğra Çınar dk. 80), Furkan Koyuncu (Yasin Küçük dk. 68), Mustafa Murat Uslu

Elazığspor: Furkan Köse (Hakan Canbazoğlu dk. 46), Sakıb Aytaç (Çağlayan Menderes dk. 53), Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Erkan Eyibil (Ali Altınöz dk. 40), Hakan Yavuz, Sertaç Çam, Haluk Mustafa Tan, Burak Altıparmak (Mikail Koçak dk. 46), Samed Ali Kaya, Fuat Bavuk (Muhammet Ömer Çakı dk. 70)

Goller: Fuat Bavuk (dk. 6 ve 43), Erkan Eyibil (dk. 20), Samed Ali Kaya (dk. 38), Ercan Coşkun (dk. 62) Elazığspor)

Sarı kartlar: Yakup Mert Çakır, Mustafa Emir Meşe, (Karaman FK), Haluk Mustafa Tan, Burak Altıparmak (Elazığspor) - KARAMAN

Kaynak: İHA

