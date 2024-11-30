TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Gürkan Özbalkanlı, Gökmen Çambel, Hasan Hüseyin Yazıcılar
Karaman FK: Mertcan, Azad, Polat (Muhammet Berkay dk. 83), İlke, Sabrican (Resul dk. 46), Abdulkadir (Hüseyin Mert dk. 46), Cihat, Anıl, Ömer Faruk, Özkan, Mehmet Bağcı,
Giresunspor: Erkan, Ahmet Lütfi (Ahmet dk. 83), Fatih (Emre dk. 83), Ertuğrul, Şahin, Ali Emirhan, Arda Kılıç, Barış, Kasım Alperen (Arda Cebeci dk. 75), Mehmet Keskin, Furkan (Muhammed Miraç dk.88),
Goller: Resul (dk. 64) (Karaman FK), Kasım Alperen (dk.38) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Azad, Ömer Faruk, (Karaman FK), Erkan, Şahin, Arda, Mehmet Keskin, (Giresunspor) - KARAMAN
Son Dakika › Spor › Karaman FK - Giresunspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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