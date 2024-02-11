Karaman FK İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Spor

Karaman FK İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı

Karaman FK İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta İbrahim Can ve Erdem'in attığı gollerle öne geçen Karaman FK, Ömer Faruk'un kendi kalesine attığı gol ve Ömer Kurşun'un golüne engel olamayarak beraberliği kabul etti.

11.02.2024 16:20
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Adem Cinek, Metin Yalçın, İsmail Ertunç

Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Artun (Oktay dk.80), İbrahim Can, Anıl Gözütok (Onur Taha dk.74), Erdem, Anıl Batın Aydın (Polat dk.80), Ömer Faruk (Kadir Kaan dk.69), Berkan,

İskenderunspor: Ömercan Avcı, Ömer Kuşan, Ahmet (Ergin dk.46), Kutay, Çağtay, Mertcan (Hamza dk.90), Ali (Eren dk.74), Onur, Abdurrahman, Muhammed, Mahmut (Göktaş dk.34),

Goller: İbrahim Can (dk. 59 pen.), Erdem (dk. 68) (Karaman FK), Ömer Faruk (dk.52 kk), Ömer Kurşun (dk.75), (İskenderunspor),

Sarı kartlar: Ömer Kuşan, Kutay, Onur, Ergin, (İskenderunspor) - KARAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karaman FK İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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