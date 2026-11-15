Karaman FK otobüsündeki yangın, Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçını erteletti

Karaman FK otobüsündeki yangın, Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçını ertelettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, Karaman FK otobüsünde çıkan yangın nedeniyle Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçının ertelendiğini açıkladı. Araç kullanılamaz hale gelirken kafile yara almadan kurtuldu, Silifke'deki maç ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yeni Mersin İdmanyurdu- Karaman FK maçının ertelendiğini duyurdu.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, seyir halindeki takım otobüsünde yangın çıkan Karaman FK kafilesinin büyük bir tehlike atlattığı belirtilerek, "Aracın kullanılamaz hale geldiği yangından yara almadan kurtulan Karaman Futbol Kulübü kafilesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle bugün saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanması planlanan Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman Futbol Kulübü müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Kaynak: AA
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