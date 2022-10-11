Karaman haber: Karaman'da judocular kuşak heyecanı yaşadı

Karaman'da farklı yaş kategorilerinde toplam 50 judocu, bir üst kuşağa terfi edebilmek için ter döktü.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo İl Temsilciliğinin 2022 yılı faaliyet programında yer alan judo kuşak terfi sınavında minik, küçük, yıldız, ümit ve gençler kategorisinde toplam 50 sporcu bir üst kuşağa terfi edebilmek için ter döktü. Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda judo antrenörü Ahmet Ömre Türe gözetiminde yapılan kuşak sınavında öğrenciler bir üst kuşağa terfi edebilmek için tüm hünerlerini sergilediler. Judocuların kuşak heyecanına aileleri de meraklı gözlerle takip ederek ortak oldular. Bir üst kuşağa terfi eden tüm sporcuları kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Tüm yaş kategorilerinde gerçekleştirdiğimiz kuşak sınavımıza katılan ve başarı gösteren tüm sporcularımızı kutluyorum. Hepsi elinden gelen tüm gayreti gösterdi. Özellikle sporcularımızın ailelerine de çocuklarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah buradan yetişen yetenekli sporcularımız ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi. - KARAMAN