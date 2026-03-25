Karaoğlan, Kazakistan-Slovakya maçında görev alacak

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Kazakistan ile Slovakya takımları karşı karşıya gelecek. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türkistan Arena Stadyumu'nda 27 Mart Cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakada Ayberk Demirbaş ise 4. hakem olarak görev yapacak. - İSTANBUL