Kararı net! Arda Güler\'i Premier Lig\'e götürecek

Suat Berk:

Yahu kardeşim tamam yetenekli iyi oyuncu ama sanki daha önce hiç futbolcu görmedik gibi abartılıyor spiker her anlatişinda arda pas verdi arda asist yaptı arda gol atamiyor bir asist yaptı mı aylarca konuşuluyor çok abartıldığını düşünüyorum