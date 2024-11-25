Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta Karasuspor ile Hendekspor maçının ardından çıkan olaylarda 1 futbolcu yaralandı.
Ligin 9. haftasında dün Karasu Atatürk Stadı'nda karşılaşan Karasuspor ile Hendekspor maçı golsüz berabere kaldı.
Maçın bitiş düdüğüyle bazı taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetler arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede sona erdi.
Bir süre sonra stattan ayrılan Hendekspor kafilesini taşıyan otobüse taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda başından yaralanan futbolcu Muhammed Ali Dedik, hastaneye götürülerek tedavi edildi.
Hendekspor Kulübü'nün yaşanan olaylarla ilgili savcılığa şikayette bulunacağı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Karasuspor-Hendekspor Maçında Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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