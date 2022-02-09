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Karatay Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 2. oldu - Son Dakika

Karatay Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 2. oldu

09.02.2022 15:13
Karatay Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 2. oldu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, Edirne'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Spor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı, Edirne'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu. 9 sporcusuyla katıldığı şampiyonadaki bu önemli dereceyle gümüş madalya kazanan kulübün 7 sporcusu da çeşitli derecelerle şampiyonadan döndü.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Edirne'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası tamamlandı. Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda 4-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara 19 ilden 33 takımda yer alan toplam 72 sporcu katıldı. Karatay Belediyesi Spor Kulubü İşitme Engelliler Güreş Takımı da Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na 9 sporcusuyla katılım sağladı. İşitme Engelliler Güreş Takımı, heyecanlı mücadelelere sahne olan şampiyona sonucunda takım halinde Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Takım sporcusu Murat Mert İnan 86 kiloda mücadele şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya elde ederek ikinci olurken; 96 kiloda mücadele eden Cuma Sarıgül üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 57 kiloda Mustafa Dölek üçüncü olarak bronz madalya, 82 kiloda Mehmet Ali Dönmez de yine üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, şampiyonada takım halinde Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya kazanan Karatay Belediyesi Spor Kulubü İşitme Engelliler Güreş Takımı'nı, antrenörleri ile kulüp yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Edirne'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren Karatay Belediyespor İşitme Engelliler Güreş Takımı sporcuları Murat Mert İnan, Cuma Sarıgül, Mustafa Dölek ve Mehmet Ali Dönmez; İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı'nın 13 Şubat'ta başlayacak olan hazırlık kampına çağrıldı. - KONYA

Karatay Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 2. oldu

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Karatay, Türkiye, Edirne, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karatay Belediyesi Spor Kulübü, Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda 2. oldu - Son Dakika Spor


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