Spor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen "Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı. Turnuvada ter döken bütün öğrencilere başarılar dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Sportif, eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz" dedi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından, Gençlik Hizmetleri ve Spor Konya İl Müdürlüğü ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla ortaokul öğrencileri arasındaki dostluk ve kardeşliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen "3. Geleneksel Karatay Ortaokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" başladı. İlçedeki 32 ortaokuldan oluşturulan takımların mücadele edeceği ve yaklaşık 1 ay sürecek turnuvada 2010 ile 2014 doğumlu 576 öğrenci ter dökecek. Turnuva, üçüncülük ve dördüncülük ile final maçıyla sona erecek.

"Çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvaya katılan okullara ve tüm öğrencilere başarılar diledi. Başkan Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. İlçemizdeki ortaokullar arasında organize ettiğimiz futbol turnuvasını bu yıl da başlattık. 32 ortaokulumuzdan 576 öğrenci kardeşimiz bir ay boyunca yapılacak karşılaşmalarda ter dökecek. Bu yanlızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi anlamında da önemli bir fırsat. Buradaki yetenekli öğrencileri Karatay Belediyespor Kulübümüze de lisanslı futbolcu olarak dahil etmeyi planlıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA