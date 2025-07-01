Karatay Yaz Spor Okulları 2023 Dönemi Başladı - Son Dakika
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Karatay Yaz Spor Okulları 2023 Dönemi Başladı

Karatay Yaz Spor Okulları 2023 Dönemi Başladı
01.07.2025 13:18  Güncelleme: 13:20
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Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl 6 bin 300 öğrencinin katılımıyla başlamış olup, 10 farklı branşta eğitim imkanı sunuyor. Başkan Kılca, spor okullarının çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Konya'nın Karatay ilçesinde Karataylı çocuklar için Yaz Spor Okulları'nda eğitim maratonu başladı.

Karatay Belediyesi tarafından her yıl geleneksek olarak düzenlenen "Karatay Yaz Spor Okulları" bu yıl da binlerce öğrencinin katılımıyla başladı. Karataylı çocukların yaz tatilini sağlıklı, verimli ve aktif bir şekilde geçirmesini amaçlayan organizasyon; aynı zamanda spor alanında yetenekli çocukların keşfedilmesine de katkı sunuyor.

"Her çocuğumuz bir cevher, onları keşfetmeye devam ediyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, spor okulları ile çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Başkan Kılca, "Spora, çocuklarımıza ve geleceğimize yatırım yapmaya büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın yaz tatilini en verimli şekilde geçirmesini sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Yaz Spor Okullarımızda eğitimler başladı" dedi.

Bu yıl 12 farklı tesiste, 10 branşta toplam 6 bin 300 öğrencinin eğitim aldığını belirten Kılca, diğer yaz okullarıyla birlikte bu yaz 10 bini aşkın çocuğa ulaştıklarını dile getirdi. Geleceğe yatırım yaptıklarını aktaran Hasan Kılca, "Her biri ayrı bir cevher olan evlatlarımızı keşfetmek ve onlara en iyi imkanları sunmak için çalışıyoruz. Karatay Belediyesi Spor Kulübümüz, yaz boyunca tüm eğitim sürecini yakından takip edecek. Amacımız; çocuklarımızın her alanda başarılı, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Çocuklarını spora teşvik ederek kurslarımıza gönderen ailelerimize de teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak, çocukların yeteneklerini keşfetmek ve onlara en iyi imkanı sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

10 farklı branşta eğitim imkanı

Voleybol, cimnastik, taekwondo, masa tenisi, satranç, yüzme, futbol, tenis, basketbol ve okçuluk olmak üzere 10 farklı branşta verilen eğitimler, 12 spor tesisinde, alanında deneyimli antrenörler eşliğinde yürütülüyor. Bu yıl Karatay Yaz Spor Okulları'na toplam 6 bin 300 öğrenci katıldı. Karatay Belediyesi'nin diğer yaz okulları da dahil edildiğinde bu sayı 10 bini aşıyor. Spor Okulları'nda eğitimler ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü sona erecek. Branşlarında yetenekli olan öğrenciler, Karatay Belediyesi Spor Kulübü'ne geçerek daha profesyonel bir eğitim sürecine dahil olabilecek. - KONYA

Kaynak: İHA

konya, Son Dakika

Son Dakika Spor Karatay Yaz Spor Okulları 2023 Dönemi Başladı - Son Dakika

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