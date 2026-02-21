Karate Gençler grup birinciliği Balıkesir\'de başladı

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Karate Genç A-B Grup Birinciliği müsabakaları, 20 ilden 180 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Balıkesir'e gelen genç sporcular, hem sportif başarı elde etmek hem de illerini en iyi şekilde temsil etmek amacıyla tatamiye çıkarken, organizasyon büyük heyecan ve coşkuya sahne oldu.

Açılış seremonisinde konuşan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir'in ulusal düzeyde önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirterek, "Gençlerimizin sporla iç içe olması; disiplinli, sağlıklı ve öz güvenli bireyler olarak yetişmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Karate branşı, sporcularımıza sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda saygı, sabır ve öz disiplin gibi önemli değerler de kazandırmaktadır. Bu anlamlı organizasyonda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçen antrenörlerimize, hakemlerimize ve organizasyonda görev alan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek olan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular, Okul Sporları Karate Türkiye Birinciliği finallerine katılma hakkı elde edecek. Balıkesir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra şehrin spor altyapısı ve organizasyon kapasitesinin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. - BALIKESİR