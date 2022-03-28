Karate grup müsabakaları Adıyaman'da yapıldı - Son Dakika
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Karate grup müsabakaları Adıyaman'da yapıldı

28.03.2022 13:30
Karate grup müsabakaları Adıyaman'da yapıldı

Okullararası Küçükler ve Yıldızlar Karate Grup Yarışmaları, Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Okullararası Küçükler ve Yıldızlar Karate Grup Yarışmaları, Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Adıyaman'da 18 ilden 400 sporcu ve 15 idareci, 25 antrenör, 41 hakem olmak üzere toplamda 481 kişinin katıldığı Okullar arası Küçükler ve Yıldızlar Karete ımıyla büyük bir organizasyona daha imza atıldı.

Cumhuriyet Spor Salonunda düzenlenen yarışmalarda sporcular bir biriyle kıyasıya mücadele etti.

Bu tür yarışmaları Adıyaman'da yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Kentimiz adeta spor olmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve federasyonlarımızın ilimizin alt yapısı ve kapasitesine yönelik düzenledikleri organizasyonlarımıza her gün bir yenisini eklemeye devam ediyoruz. Bu hafta karate branşında büyük bir organizasyon ile yüzlerce sporcu, antrenör, hakem ve idareciyi ilimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Bu sporcularımız aynı zamanda birer turizm elçisi olarak ilimizi ve burada yaşadıklarını her yerde anlatarak kentimizin tanıtımına da katkı sağlıyor. Ben müsabakalara katılan 400 sporcumuzu kıyasıya ve centilmence mücadelenin ardından elde ettikleri başarılardan dolayı da kutluyorum. Şampiyon sporcularımız önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yarışmalara katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Karate grup müsabakaları Adıyaman'da yapıldı
Karate grup müsabakaları Adıyaman'da yapıldı
Karate grup müsabakaları Adıyaman'da yapıldı

YORUMLAR
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Cumhuriyet, Adıyaman, okullar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karate grup müsabakaları Adıyaman'da yapıldı - Son Dakika


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