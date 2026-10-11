Karateciler Abdulsamet Yılmaz ve Yusuf Demir Gaziantep'te çifte şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karateciler Abdulsamet Yılmaz ve Yusuf Demir Gaziantep'te çifte şampiyon oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karateciler Abdulsamet Yılmaz ve Yusuf Demir Gaziantep\'te çifte şampiyon oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'teki Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap karate müsabakalarında Çermikli Abdulsamet Yılmaz ve Yusuf Demir çifte şampiyonluk kazandı. Sporcular altın madalyayla ödüllendirildi, antrenör Ali Duran başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Gaziantep'te düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap karate müsabakalarında, Diyarbakır Çermikli sporcular çifte şampiyonluk kazandı.

Spor Toto Yıldızlar Ligi 3. etap karate mücadelesinde Çermikli Abdulsamet Yılmaz ve Yusuf Demir, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldular. Sporcular elde ettikleri bu başarıdan dolayı altın madalya ile ödüllendirildi. Takımın karate antrenörü Ali Duran, sporcularını azimli çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Kaynak: İHA
Abdulsamet YılmazYusuf DemirAli DuranGaziantepSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
10:56
Cemil Tugay, AK Parti’ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı Dikkat çeken Erdoğan detayı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
10:07
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 11:24:32. #7.12#
SON DAKİKA: Karateciler Abdulsamet Yılmaz ve Yusuf Demir Gaziantep'te çifte şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei