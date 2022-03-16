Karateciler Belediye Başkanı Koloğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Karateciler Belediye Başkanı Koloğlu'nu ziyaret etti

16.03.2022 11:13
Karateciler Belediye Başkanı Koloğlu'nu ziyaret etti

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde açılan karate kursuna devam eden sporcular, belediye başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde açılan karate kursuna devam eden sporcular, belediye başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti.

Cumayeri Belediyespor Kulübü tarafından açılan karate kursu sporcuları Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ziyaret etti. Karate kursu hocası Hüsnü Şentürk, kurs öğrencileri ile velilerinin katıldığı ziyarette Hüsnü Şentürk, başkan Mustafa Koloğlu'na kurs ve sporcular hakkında bilgiler verdi.

Belediye başkanı Koloğlu ziyarette yaptığı açıklamada; sporun gelecek nesillerin sağlıklı olması için vazgeçilmez bir aktivite olduğunu belirterek, kursa devam eden sporcuların gelecekte çok daha başarılı neticeler almış olarak görmek istediğini söyledi. Koloğlu ayrıca; "İlçemizde sporun ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. - DÜZCE

Karateciler Belediye Başkanı Koloğlu'nu ziyaret etti
Karateciler Belediye Başkanı Koloğlu'nu ziyaret etti
Karateciler Belediye Başkanı Koloğlu'nu ziyaret etti

YORUMLAR
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Mustafa Koloğlu, Cumayeri, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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