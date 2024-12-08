Karatepe: "Rakibin Eksik Kalması Gerekirdi"

Spor

- Recep Karatepe: "Rakibin bir kişi eksik kalması gerektiğini düşündüğüm bir pozisyon var"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından, "Rakibin bir kişi eksik kalması gerektiğini düşündüğüm bir pozisyon var. O pozisyon olmuş olsaydı daha iyi yansıtacaktık. İkinci yarıda ritmimizi bulmaya başladık. Coşkumuzu ve enerjimizi yansıtmaya başladık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, "Kazanmak istediğimiz ve bizim için önemli olan bir 3 puan vardı. Bunu da sonuca yansıttığımız için çok mutluyum. Ligin başından bu yana olan süreçte de Ankara sporseverlerinin de bildiği ekonomik anlamda da olsun kötü durumlara geldik fakat oyuncularımız çok güçlü olarak saha içinde kaldılar. Bu galibiyeti özellikle yönetimimiz ve Osman başkanımıza, kurum içerisindeki personellere armağan etmek istiyorum. Çünkü bu zorlu süreçte herkes çok güzel bir duruş sergiledi. Bize konfor alanı sağladı ve biz de bu oyunu üç puanla taçlandırdık. Karagümrük üst sıralarda olan bir takım. Oyunu biz ikinci bölgede özellikle ön taraftaki sırtı dönük oynayabilen santrforu kapatmak üzerine kurmuştuk. İstediğiniz gibi de oldu oyunu ikinci bölgede istediğimiz gibi yöneterek ve çıktığımız geçişlerle de oyunu yönettik" diye konuştu.

"İkinci yarıda ritmimizi bulmaya başladık"

Rakibin bir kişi eksik kalması gerektiğini söyleyen Karatepe, "Rakibin bir kişi eksik kalması gerektiğini düşündüğüm bir pozisyon var. O pozisyon olmuş olsaydı daha iyi yansıtacaktık. İkinci yarıda ritmimizi bulmaya başladık. Coşkumuzu ve enerjimizi yansıtmaya başladık. Fikstür açısından dezavantajımız vardı. Bundan sonra daha oturmuş bir kadroyla daha iyi sonuçlar alarak üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahada hem kendileri zevk aldılar hem de biz dışarıda zevk aldık hem de 90 dakika bize destek olan taraftarımıza da güzel bir seyir zevki verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.