Karatepe: Takım Olmak Zor Bir Süreç - Son Dakika
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Karatepe: Takım Olmak Zor Bir Süreç

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Karatepe, takım olmanın zorluğuna ve galibiyetin önemine değindi.

04.11.2024 23:20
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- Recep Karatepe: "Takım olmak kolay bir süreç değil"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, İstanbulspor müsabakasının ardından, "Biraz daha gol atmaya başladığımızda, etkin olmaya başladıkça bu takım gitgide etkili olmaya başlayacak. Takım olmak kolay bir süreç değil. Yavaş yavaş onlar beni, ben oyuncuları tanıyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-1 skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, "Maça iyi başladık fakat beklemedik bir anda bir duran top golü yedik. İlk yarıyı mağlup olarak tamamladık. İkinci yarıya girişte bir sistem değişikliğine gittim. Biraz daha kanatlarda ofansif oyuncularla oynamaya başladık. Burada da başarılı olduk. Hem oyun anlamında hem ofansif anlamda biraz gücümüzü arttırdık. Genel anlamda oyuncularım zaten sezon başından beri her maçta bir karakter ortaya koyuyor. Fazlasıyla sahipleniyorlar işlerini. Biraz daha gol atmaya başladığımızda, etkin olmaya başladıkça bu takım gitgide etkili olmaya başlayacak. Takım olmak kolay bir süreç değil. Yavaş yavaş onlar beni, ben oyuncuları tanıyorum. Sürecin içerisindeki iniş-çıkışlardan çok takımın en son ulaşacağı yere odaklanmış durumdayım. Ben bu ligdeki puan farkının çok birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Her an her şey olabilir. Önemli olan bu istikrarla, bu mücadele gücüne devam etmek. Özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda Gençlerbirliği taraftarının her dakikada, yenik durumdayken bile bize olan desteği, bizi çok güçlü kıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, İstanbulspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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