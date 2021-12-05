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Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1 - Son Dakika

Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

05.12.2021 15:03
Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Alkan Parsak, Yunus Yıldız, Muhammed Munir DadıKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen – İsa, Fikret (Dk. 82 Burak), Halil (Dk.82 Emre Karadağ), Barış (Dk. 60 Doğan), Emre Aydın (Dk. 69 Batuhan Türk), Umut, Abdurrahman, Fevzi, Emre Yıldırım, Kağan (Dk.

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Alkan Parsak, Yunus Yıldız, Muhammed Munir DadıKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen – İsa, Fikret (Dk. 82 Burak), Halil (Dk.82 Emre Karadağ), Barış (Dk. 60 Doğan), Emre Aydın (Dk. 69 Batuhan Türk), Umut, Abdurrahman, Fevzi, Emre Yıldırım, Kağan (Dk. 60 Ahmet Mümin)İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ: Sertaç - Burak, Furkan Işıkdemir (Dk. 60 Serhat), Muhammed Raşit (Dk. 82 Sidar), Sabit (Dk. 60 Batuhan Ayvaz), Furkan Güneş, Ömer, Erhan, Özkan, Murat (Dk. 87 Ömer Faruk), Aslan GOLLER: Dk.5 Umut (Karbel Karaköprü Belediye Spor) – Dk.34 Muhammed Raşit (İçel İdmanyurdu Spor Kulübü)SARI KARTLAR: Umut, Halil, Kağan (Karbel Karaköprü Belediye Spor) - Burak (İçel İdmanyurdu Spor Kulübü)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 15'inci hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.5'inci dakikada Fevzi'nin ceza alanına ortasına iyi yükselen Umut, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.34'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Raşit'in topa sert şutu ağlara gitti: 1-1.

Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1
Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1
Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1
Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1
Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1
Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1
Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

Yunus Yıldız, Emre Aydın, Karadağ, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1 - Son Dakika
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