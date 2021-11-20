Karbel Karaköprüspor – Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 1-0

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Hakan Eygü, Mürvet YavuztürkKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa, Fikret, Halil (Dk. 67 Doğancan), Barış (Dk. 78 Kağan), Emre Aydın (Dk. 84 Burak), Umut, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk. 83 Fahri)Fevzi (Dk. 78 Batuhan Türk), Emre YıldırımKIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR: İlker Günay- Yunus, Mehmet Albayrak, Yasin, Serkan (Dk. 46 Ali Kemal), Uğur (Dk. 85 Batuhan Kazacı), Osman, Buğra (Dk. 70 Furkan), Seyit, Yiğit, DoğukanSARI KARTLAR: İsa, Emre Yıldırım, Fevzi, Fikret, Umut, Erşan,(Karbel Karaköprüspor) – Yunus, (Kırıkkale Büyük Anadolu spor)GOLLER: Dk. 17 Umut, (Karbel Karaköprüspor)TFF 3'üncü Lig'in 13'üncü haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'u 1-0 yendi.17'nci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Kaynak: DHA
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