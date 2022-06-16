Kardelen Kupası'nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi - Son Dakika
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Kardelen Kupası'nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi

16.06.2022 11:53
Kardelen Kupası'nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin bu yıl 12'ncisini düzenlediği Kardelen Kupası'nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi oldu.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin bu yıl 12'ncisini düzenlediği Kardelen Kupası'nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi oldu.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen 12. Kardelen Kupası Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar yarı final ve final maçlarının ardından belli oldu. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca kıyasıya çekişmeli maçlara sahne olan turnuva Yüreğir'deki bir halı sahada gerçekleştirildi.

Bu yıl merhum Hıdır Ünverdi anısına düzenlenen turnuvanın final karşılaşmalarına Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, şube yönetimi, ilçe başkanları, turnuvaya katılan sporcular ile aileleri ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri katıldı.

ÇEAŞ Sofulu Ortaokulu'nu 5-1 ile geçen Sakarya Ortaokulu üçüncü olurken final maçında Şehit Öğretmen Sait Korkmaz Ortaokulu'nu 6–4'lük skorla mağlup eden Sarıçam Spor Lisesi turnuvanın şampiyonu oldu.

Karşılaşmaların ardından Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Bu yıl Eğitim-Bir-Sen'imizin 30. kuruluş yılı. Bu yılki temamız vefaydı. Bu yüzden 12. Kardelen Kupası Futbol Turnuvamızı Hıdır Ünverdi kardeşimizin anısına düzenledik. Bu turnuva bizim farkımızı bir kez daha herkese göstermiştir. Mücadele dolu karşılaşmalara rağmen tüm oyuncularımız kardeşlik bilinciyle hareket ettiler. Bizlere yakışan bir duruş sergilediler. Burada kaybeden yok. Kazanan ise hepimiziz. Kazanan Eğitim-Bir-Sen'dir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin önceki dönem yöneticilerinden Hıdır Ünverdi adına düzenlenen turnuvanın ödül törenine Ünverdi'nin eşi Zübeyde Ünverdi ve ailesi de katıldı. Zübeyde Ünverdi, "Vefanın ne kadar büyük bir erdem olduğunu eşimin vefatının ardından daha iyi anladım. Mehmet Bey ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube yönetimi eşimin hayatını kaybetmesi sonrasında her zaman, her konuda yanımızda oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları da kutluyorum. İyi ki böyle bir ailenin içerisindeyiz" dedi.

Son maçların ardından ilk dört takım sporcularına madalya, ilk üç takım ve gol kralına kupa takdim edildi. Turnuvada birinci takıma 9 bin, ikinci takıma 6 bin üçüncü takıma ise 3 bin liralık çek verildi. - ADANA

Kardelen Kupası'nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi
Kardelen Kupası'nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi
Kardelen Kupası'nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi
Kardelen Kupası'nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi
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Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Sarıçam, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kardelen Kupası'nda şampiyon Sarıçam Spor Lisesi - Son Dakika

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