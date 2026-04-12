Kardelen Turnuvası \'Özgür Gazze\' Temasıyla Başladı

12.04.2026 12:10
Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin 'Kardelen Çiçeği Futbol Turnuvası', dostluk mesajlarıyla başladı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin gelenekselleşen "Kardelen Çiçeği Futbol Turnuvası", "Özgür Gazze" temasıyla, dostluk ve kardeşlik mesajları eşliğinde başladı.

Karın altından güneşe doğru uzanan ve zorluklara karşı direnişi simgeleyen kardelen çiçeğinden adını alan turnuvanın açılış konuşmasını yapan Eğitim -Bir - Sen Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, her yıl farklı bir toplumsal konuyu tema olarak belirlediklerini hatırlatarak, "Bu yıl gözümüzün bebeği, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu topraklarda yaşanan soykırıma dikkat çekmek istedik. Bu yüzden turnuvamızı 'Özgür Gazze' başlığı altında düzenleme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirten Başkan Sarıgeçili, turnuvanın Eğitim-Bir-Sen üyeleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu zirveye taşıdığını vurguladı. Sarıgeçili, "Bizim organizasyonumuzun değişmez sloganı 'Kaybedeni olmayan turnuva'dır. Bu turnuvada kıyasıya bir rekabet olacak, ter dökülecek; ancak bu rekabetin temelinde sonsuz bir saygı ve sarsılmaz bir kardeşlik var. Her sene olduğu gibi bu sene de toplumun her kesimine örnek olacak, centilmenlik dolu maçlar izleyeceğimize inancım tamdır" dedi.

Eğitim camiasını bir araya getiren ve tam 6 hafta sürecek olan futbol şöleninde 24 takım şampiyonluk kupası için mücadele edecek. Sadece galibiyetin değil, spor ahlakının da ödüllendirileceği turnuvanın finalinde; şampiyon olan takımlara, fileleri en çok havalandıran gol kralına ve saha içindeki örnek davranışlarıyla öne çıkan en centilmen futbolcuya "Fair Play" ödülleri takdim edilecek. - ADANA

Kaynak: İHA

Kardelen Çiçeği, Futbol, Gazze, Adana, Spor, Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Advertisement
