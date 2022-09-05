Kargı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Kazım Karabıyık atandı - Son Dakika
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Kargı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Kazım Karabıyık atandı

05.09.2022 18:45
Kargı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Kazım Karabıyık atandı

Kargı Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü'ne güreş sporunun tanınmış ve tecrübeli antrenörü Kazım Karabıyık atandı.

Kargı Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü'ne güreş sporunun tanınmış ve tecrübeli antrenörü Kazım Karabıyık atandı.

İlçede yaklaşık 10 yıldır kendi açtığı kurslarla milli takım ve güreş eğitim merkezlerine bir çok öğrenci yetiştiren güreş sporunun tanınmış antrenör ve hakemlerinden Kazım Karabıyık, Çorum Valiliği makamının onayı ile Kargı Gençlik ve İlçe Spor Müdürü olarak görevine başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından verilen güreş antrenörlüğü ve güreş hakemliği belgelerine de sahip olan Karabıyık, son yıllarda Kargı Panayır güreşlerinde adından çokça söz ettirmişti. Karabıyık güreş sezonun en son müsabakaları olan Kargı güreşlerinde organizasyonunu üstlenerek, yaklaşık 10 bin kişinin izlediği dev organizasyonu başarıyla yönetmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kazım Karabıyık'ın Gençlik ve İlçe Spor Müdürü olarak atanmasıyla birlikte ilçede birçok sportif alanda faaliyetlerin artması bekleniyor. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Hisarcık, gençlik, Kargı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kargı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne Kazım Karabıyık atandı - Son Dakika

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