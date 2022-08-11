Karim Benzema, Real Madrid formasıyla 324'üncü golüne ulaşarak kulüp tarihinin en golcü 2. ismi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar, David Alaba ve Karim Benzema'nın golleriyle mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Öte yandan 65'inci dakikada takımının ikinci golünü atan Fransız yıldız Karim Benzema, Real Madrid'in tarihine geçti. 34 yaşındaki forvet, İspanyol devinde 324'üncü golünü attı.
Real Madrid formasıyla 323 gol atan Raul Gonzalez'i geride bırakarak Los Galacticos'un tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu oldu.
Zirvede ise 450 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.
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