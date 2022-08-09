ABD'li tenisçi Serena Williams'tan veda sinyali - Son Dakika
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ABD'li tenisçi Serena Williams'tan veda sinyali

09.08.2022 17:02
ABD'li tenisçi Serena Williams'tan veda sinyali

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ardından bu spordan uzaklaşacağını söyledi.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ardından bu spordan uzaklaşacağını söyledi.

ABD merkezli moda dergisi Vogue'ya konuşan 40 yaşındaki tenisçi, son yıllarda tenisin dışında farklı alanlara zaman harcamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

29 Ağustos'ta başlayacak ABD Açık'a katılmasının ardından tenisten uzaklaşacağını belirten Williams, "Emeklilik kelimesini sevmiyorum. Bu, hayal edebileceğim en zor şey. Tenise veda etmek istemiyorum, ama hayatımın sonraki aşamasına hazır olduğumu da biliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu konuya ilişkin gelecek haftalarda detaylı açıklamalarda bulunacağını kaydeden Williams'ın, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabına 'Geriye sayım başladı.' mesajını yazması, dikkati çekti.

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı nedeniyle eski formundan uzaklaşan ve dünya sıralamasında 407. basamakta yer alan Serena Williams, devam eden Kanada Açık turnuvasında ilk tur maçını kazanarak 14 ay sonra tek kadınlar kategorisinde ilk galibiyetine ulaşmıştı.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Serena Williams, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD'li tenisçi Serena Williams'tan veda sinyali - Son Dakika

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