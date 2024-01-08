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Kars 36 Spor, 1926 Bulancak Spor ile berabere kalarak ilk devreyi tamamladı - Son Dakika
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Kars 36 Spor, 1926 Bulancak Spor ile berabere kalarak ilk devreyi tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor, kendi saha ve seyirci önünde 1926 Bulancak Spor ile 0-0 berabere kalarak sezonun ilk devresini 8'inci sırada tamamladı. Takım, bekleneni veremeyerek taraftarları arasında hayal kırıklığı yarattı. Kars 36 Spor, 12 maçta 18 gol atarken, kendi kalesinde 10 gol gördü ve 16 puanla ilk devreyi kapattı. Kulüp Başkanı Ali Uçum'un 2'inci devre için nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Kars 36 Spor, 1926 Bulancak Spor ile berabere kalarak ilk devreyi tamamladı
08.01.2024 - 12:54,
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 10'uncu grupta mücadele eden Kars 36 Spor ilk devrenin son karşılaşmasında kendi saha ve seyirci önünde 1926 Bulancak Spor ile 0-0 berabere kalarak sezonun ilk devresini 8'inci sırada tamamladı.

Oynadığı 12 karşılaşmalardan 5'ini kazanan, 6 karşılaşmayı kaybeden ve 1 karşılamadan beraberlikle ayrılan Kars 36 Spor ilk devre karşılaşmalarından bekleneni veremezken, taraftarları arasında da hayal kırıklığıyla karşılandı. Yeşil beyazlı ekip, oynadığı 12 maçta 18 gol atarken, kendi kalesinde 10 gol gördü. Kars 36 Spor 16 puanla sezonun ilk devresini kapattı.

Teknik Direktör Orhan Tetik ile sezona başlayan ve aldığı kötü sonuçlarla Tetik ile yollarını ayıran yeşil beyazlı ekipte Teknik direktör olarak Mikail Üzümcü göreve getirilmişti.

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan yeşil beyazlı ekipte, Kulüp Başkanı Ali Uçum'un 2'inci devre de nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor. - KARS

Kaynak: İHA
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