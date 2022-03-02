Kars 36 Spor Artvin Çoruh karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Kars 36 Spor Artvin Çoruh karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

02.03.2022 15:00
Kars 36 Spor Artvin Çoruh karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği grup lideri Artvin Çoruh Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği grup lideri Artvin Çoruh Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci Bölge, 3'üncü Grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip Artvin Çoruh Spor karşılaşması hazırlıklarına Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, nezaretinde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nın karlı zemininde yapıyor.

Artvin Çoruh Spor karşılaşmasının çok zor geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, "Grup liderini ağırlayacağız. Biz hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çok zor bir karşılaşma olacak. Futbolcularım da bunun bilincinde, saha ve seyirci avantajımızı kullanarak karşılaşmadan galip ayrılacağız" dedi.

Kars 36 Spor'un hak ettiği yerde olmadığına dikkat çeken Çelik, "Gerçekten hak ettiğimiz yerde değiliz. İyi bir kadromuz var, bazen şans sizden yana olmayabilir. Çok iyi oynadığım karşılaşmalarda puan kaybımız oldu. Ligde kalmak için çok çalışıyoruz. Artvin Çoruh Spor iyi bir takım, ama yenilmez değil, hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Ben buradan bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Pazar günü oynanacak karşılaşmada tribünleri doldursunlar. Biz takım olarak taraftarlarımızın desteğini aldığımız takdirde Çoruh'u geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan karlı sahada yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli olmaları teknik heyeti sevindirdi. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. - KARS

Kars 36 Spor Artvin Çoruh karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor
Kars 36 Spor Artvin Çoruh karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor
Kars 36 Spor Artvin Çoruh karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

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Amatör Lig, Spor Toto, Artvin, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 36 Spor Artvin Çoruh karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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