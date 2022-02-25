Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Erzurum İdmanocağı Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen haftası 3 puanla kapatan yeşil beyazlı ekip Erzurum deplasmanından puanla dönerek ligde kalmayı hedefliyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2. Bölge, 3. Grupta mücadele eden Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor hazırlıklarına Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde devam ediyor.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, istediklerini yapamayan sporcuları antrenmanı durdurarak sık sık uyardı.

Teknik Direktör Çelik, nezaretinde yapılan antrenmanlarda sporcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çeker, Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, yeşil beyazlı ekibi hak etiği yere taşımak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirti.

Öte yandan Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor karşılaşmasını yönetecek hakemlerde belli oldu. Erzurum Orhan Tavlı Aziziye İlçe Stadında 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 13.00'de başlayacak karşılaşmayı Bülent Berkay yönetecek. Berkay'ın yardımcılıklarını Hamza İnal ve Serkan Kaya yapacak. - KARS