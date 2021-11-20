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Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamladı

20.11.2021 09:40
Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamladı

Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.

Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2. Bölge, 3. Grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip Teknik Direktör Erol Batur nezaretinde Erzurum İdmanocağı Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatine beklemeye başladı.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacakları Erzurum karşılaşmasını kazanarak haftayı 3 puanla kapatacaklarını söyledi.

Başkan Erkan Aydın, "İdmanocağı karşılaşması hazırlıklarımızı tamamladık, sporcularımız ve teknik heyetimizle kenetlendik. Bu karşılaşmayı kazanarak yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Kars 36 Spor'un kendi sahasında puan kaybetme lüksü yok. Ekip olarak bunun bilincindeyiz. Karşılaşmaya tüm sporseverleri bekliyoruz" dedi.

"Harbiler 36 taraftan grubundan maça davet"

Öte yandan Kars 36 Spor'a gönül veren Harbiler36 taraftar grubu, sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak yeşil beyazlı ekibe gönül vermiş bütün taraftarları maça davet etti.

"Karşılaşmanın hakemleri belli oldu"

Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu. Kafkas Üniversitesi Prof Dr. Abamüslüm Güven Stadı 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 13.00 oynanacak karşılaşmayı Ümit Gürsoy yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemliğini ise Esma Aydın ile Erdoğan Sertan Akman yapacak. - KARS

Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamladı

İdmanocağı, Erzurum, Aydın, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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