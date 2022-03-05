Kars 36 Spor lideri bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars 36 Spor lideri bekliyor

05.03.2022 13:21
Kars 36 Spor lideri bekliyor

Kars 36 Spor yarın oynayacağı Artvin Çoruh Spor karışlaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kars 36 Spor yarın oynayacağı Artvin Çoruh Spor karışlaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2'inci Bölge, 3'üncü grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip, Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde son antrenmanı da yaptı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda Artvin Çoruh Spor karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı. Sporcuların istekli ve hırslı olmaları teknik ekibi sevindirdi.

Kars 36 Spor Artvin Çoruh Spor karşılaşması 6 Mart 2022 Pazar günü saat 13.00'de Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Emre Can Furuncu yönetecek. Furuncu'nun yardımcılıklarını Mert Omay ve Azem Zorlu yapacak. - KARS

YORUMLAR
500
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı Artvin Çoruhspor, Kars 36 Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Artvin Çoruhspor, Kars 36 Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Amatör Lig, Artvin, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 36 Spor lideri bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
12:57 Kanlı olduğu aileyle barışmak için 250 bin lira para arıyor ama...
12:44 Kocasının kendisini bir erkekle aldattığını düşündü! Bunu fark eden koca, kadını öldürüp parçalara böldü ve farklı yerlere gömdü
12:41 64 kilometrelik konvoyla Kiev sınırında bekliyorlar! Ukrayna konvoya neden saldırmıyor? Ukraynalı asker: Saldırmıyoruz çünkü sivillere yakınlar
12:38 Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda
12:37 "Aşiretini kurumsallaştıran ağa" Muhsin Bayrak, terörden kaçıp geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı: Şimdi Chelsea'ya talip!
12:31 Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir değişti, pir değişti! Yıllar ona bir hayli yaramışa benziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 13:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kars 36 Spor lideri bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement