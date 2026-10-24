Kars 36 Spor, sahasında Beşikdüzü 1834 Spor'u 3-0 yenerek galibiyete uzandı - Son Dakika
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Kars 36 Spor, sahasında Beşikdüzü 1834 Spor'u 3-0 yenerek galibiyete uzandı

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Kars 36 Spor, sahasında Beşikdüzü 1834 Spor\'u 3-0 yenerek galibiyete uzandı
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Kars 36 Spor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nin 2. haftasında evinde konuk ettiği Beşikdüzü 1834 Spor'u 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Ali Kemal Özkan, Emre Aydoğan ve Muhammet Apuhan kaydederken takım sahasındaki farklı galibiyetle moral buldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele eden Kars 36 Spor, ligin 2. haftasında evinde Beşikdüzü 1834 Spor'u 3-0 mağlup etti.

Kars 36 Spor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Beşikdüzü 1834 Spor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Yeşil-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Ali Kemal Özkan, Emre Aydoğan ve Muhammet Apuhan kaydetti. Ali Kemal Özkan, 39. dakikada topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golle üstünlüğü ele geçiren Kars 36 Spor, soyunma odasına avantajlı gitti. 74. dakikada sahneye çıkan Emre Aydoğan, kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı. Bu golden sonra rahatlayan Kars 36 Spor, kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutarak rakibinin dönüşüne izin vermedi. Maçın son bölümünde de hücumdan vazgeçmeyen yeşil-beyazlılarda uzatmalarda Muhammet Apuhan skor 3-0'a getirdi.

Sahasında aldığı farklı galibiyetle moral bulan Kars 36 Spor'da maç sonunda büyük sevinç yaşandı. Futbolcular galibiyeti tribünlerdeki taraftarlarla paylaşırken, yeşil-beyazlı ekibin ortaya koyduğu mücadele alkış aldı.

Kaynak: İHA
Kemal ÖzkanAydoğanKarsSporSon Dakika

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