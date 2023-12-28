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Kars 36 Spor, Trabzon Kireçhane Spor karşılaşmasından puan çıkarmak için hazırlanıyor - Son Dakika
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Kars 36 Spor, Trabzon Kireçhane Spor karşılaşmasından puan çıkarmak için hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Kars 36 Spor, Trabzon Kireçhane Spor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mikail Üzümcü, takımın moralli ve istekli olduğunu belirterek, hedeflerinin bu maçtan puanla dönmek olduğunu söyledi. Karşılaşmanın hakemleri ise Faruk Küstül, Latife Kaya ve Hüseyin Eken olarak belirlendi.

Kars 36 Spor, Trabzon Kireçhane Spor karşılaşmasından puan çıkarmak için hazırlanıyor
28.12.2023 - 14:39,
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Kars 36 Spor, deplasmanda oynayacağı Trabzon Kireçhane Spor karşılaşmasından puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Bölgesel Amatör Ligi 10'uncu grup takımlarından Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Kireçhane Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Mikail Üzümcü, nezaretinde hazırlıklarını Halitpaşa Sentetik Saha'da yapan yeşil beyazlı ekipte, moraller yerinde olması dikkat çekti. Antrenmanda futbolcuların istekli ve hırslı olması ise yönetim ve teknik heyeti sevindiriyor.

Son 2 hafta zorlu takımlarla oynayacaklarını ifade eden Teknik Direktör Mikail Üzümcü, "Son 2 haftaya giriyor. Bu hafta deplasmanda Trabzon Kireçhane Spor ile oynayacağız. Son hafta ise kendi saha ve seyircimiz önünde 1926 Bulancak Spor karşılaşacağız. Bu 2 karşılaşmayı kazanarak devreyi kapatmak istiyoruz. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Kars 36 Spor bir takım sıkıntılar yaşadı. Ancak bizler ekip olarak şükür bu sıkıntıları geride bıraktık. Biz önümüze bakıyoruz. Önceliğimiz Trabzon deplasmanından puanla dönmek" dedi.

Kars 36 Spor, Trabzon Kireçhane Spor arasında 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 13.00'da Ahmet Suat Özyazıcı Stadında oynanacak karşılaşmanın hakemleri de belli oldu.

Karşılaşmayı Samsun Bölgesi hakemlerinden Faruk Küstül yönetecek. Küstül'ün yardımcılıklarını ise Latife Kaya ve Hüseyin Eken yapacak. - KARS

Kaynak: İHA
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