Kars 36 Spor Yakutiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Kars 36 Spor Yakutiye maçı hazırlıklarını tamamladı

01.04.2022 11:25
Kars 36 Spor Yakutiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Kars 36 Spor Yakutiye Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatine beklemeye başladı.

Kars 36 Spor Yakutiye Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatine beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor hafta sonu Erzurum Yakutiye Belediye Spor'u konuk edecek. Yakutiye Belediye Spor karşılaşmasının son hazırlığını Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'ne ait Halitpaşa Sentetik Stadyumunda yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda Yakutiye Belediye Spor maçının taktik çalışması yapıldı. Futbolcuların morallerinin yerinde olması ve istekli olmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Yakutiye Belediye Spor karşılaşmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, "Yakutiye maçı bizim için ayrı önem taşıyor. Mutlak suretle bu karşılaşmayı kazanmamız gerekiyor. Futbolcularım da bunun bilincinde, hazırlıklarımızı tamamladık. Maç saatini bekliyoruz. Biz Yakutiye karşılaşmasına tüm taraftarlarımızı davet ediyor" dedi.

BAL Lig'nde Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 3 Nisan 2022 Pazar günü oynanacak Kars 36 Spor, Yakutiye Belediye Spor karşılaşması saat 13.00'de başlayacak. - KARS

Kars 36 Spor Yakutiye maçı hazırlıklarını tamamladı
Kars 36 Spor Yakutiye maçı hazırlıklarını tamamladı

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Amatör Lig, Yakutiye, gençlik, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars 36 Spor Yakutiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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