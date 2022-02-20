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Kars amatörde ilk devre lideri Gazikars Spor - Son Dakika

Kars amatörde ilk devre lideri Gazikars Spor

20.02.2022 10:46
Kars amatörde ilk devre lideri Gazikars Spor

Kars Amatör Lig'de ilk devre karşılaşmaları tamamlandı.

Kars Amatör Lig'de ilk devre karşılaşmaları tamamlandı.

9 takımın mücadele ettiği Amatör Lig'de ilk devre sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan Gazikars Spor 17 puana 1'inci oldu. Gazikars Spor'u 16 puana sahip olan İl Özel İdaresi Spor ve Serhat Kars Spor takip etti.

Kars'ta Amatör Lig 2'inci devre karşılaşmaları olumsuz hava koşullarıyla ertelenen karşılaşmalar nedeniyle ara verilmeden başlayacak. - KARS

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Amatör Lig, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars amatörde ilk devre lideri Gazikars Spor - Son Dakika Spor


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