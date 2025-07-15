Kars Belediyesi Futbol Okulu Projesi Başladı

Kars Belediyesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla hayata geçirdiği Futbol Okulu projesini resmen başlattı.

Kars Belediyesi Futbol Okulu'nun açılışını Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger, sporcu aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Futbol Okulu, Kars'taki çocuk ve gençlerin fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, takım ruhu, disiplin ve sportmenlik gibi değerleri kazanmalarına da katkı sağlayacak. Profesyonel antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak verilecek eğitimler, yıl boyunca Kars Gençlik Spor İl Müdürlüğü Sentetik Futbol Sahasında devam edecek. Kars merkezden ücretsiz servisler alana öğrencilerin ulaşımını sağlayacak.

Açılışta konuşan Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, "Gazi Kars'ımıza sadece altyapı değil; sporla, sanatla, bilimle gelişen bir gelecek inşa ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız futbol okulumuzla; yetenekli çocuklarımızın önünü açıyor, sporu bir yaşam biçimi haline getiriyoruz. Tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kars Belediyesi, sporun birleştirici gücüne inanarak, şehrin dört bir yanındaki gençlere daha fazla spor alanı ve eğitim imkanı sunmayı hedefliyor. Belediye'nin Futbol Okulu ile uzun yıllardan beri kentte eksikliği hissedilen altyapı sorunu da giderilmiş oldu. - KARS