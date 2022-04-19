Kars'lı judocular başarıya doymuyor - Son Dakika
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Kars'lı judocular başarıya doymuyor

19.04.2022 12:33
Kars'lı judocular başarıya doymuyor

Judo İl Temsilcisi ve Milli Takım antrenörü Yasin Yeşiltepe, nezaretinde Elazığ'da düzenlenen "Anadolu Yıldızlar Ligi" yarı final karşılaşmalarına katılan Karslı judocular, 'Türkiye Finali" katılmaya hak kazandı.

Judo İl Temsilcisi ve Milli Takım antrenörü Yasin Yeşiltepe, nezaretinde Elazığ'da düzenlenen "Anadolu Yıldızlar Ligi" yarı final karşılaşmalarına katılan Karslı judocular, 'Türkiye Finali" katılmaya hak kazandı.

Kars Gençlik Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren judocular, 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan Türkiye Finali'nde şehirlerini temsil edecek olan 12 şehir takımından birisi de Kars oldu.

15-17 Nisan 2022 tarihlerinde Elazığ yapılan "Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final" karşılaşmalarında 36 kiloda Büşra Ülbeği, 44 kiloda Ecrin Baş, 48 kiloda Gizem Savcı, 52 kilo da Hayal Beytüzün, 60 kiloda Arda Gezerler, artı 63 kilo da Kübra Güngör, rakiplerini geçerek kilolarında madalya kazanmışlardı. Kars'lı kız judo takımı takım halinde ise 3'üncü olmuştu.

27-29 Mayıs ta Konya da yapılacak olan "Türkiye Finali"nde Kars'ı temsil edecek judocular, antrenör Yasin Yeşiltepe nezaretinde hazırlıklarını Kars Gençlik Merkezi'nde aralıksız sürdürüyor.

Judo İl Temsilcisi ve Milli Takım antrenörü Yasin Yeşiltepe, Konya'da düzenlenecek olan "Türkiye Finali" hazırlıklarını sürdürdüklerini, Konya'dan madalya ile döneceklerini belirtti. - KARS

Kars'lı judocular başarıya doymuyor
Kars'lı judocular başarıya doymuyor
Kars'lı judocular başarıya doymuyor
Kars'lı judocular başarıya doymuyor
Kars'lı judocular başarıya doymuyor

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Türkiye, Elazığ, Judo, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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