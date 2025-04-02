Karşıyaka 11 Maç Sonra Kazandı - Son Dakika
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Karşıyaka 11 Maç Sonra Kazandı

Karşıyaka 11 Maç Sonra Kazandı

Karşıyaka, Bursaspor'u yenerek 11. sıraya yükseldi, Darüşşafaka maçını hedefliyor.

02.04.2025 11:18
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Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u mağlup ederek 11 maç sonra kazanan Karşıyaka, 4 Nisan Cuma günü oynanacak Darüşşafaka maçından galip ayrılarak orta sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Basketbol Süper Ligi'nde sezona iddialı bir şekilde başlayan Karşıyaka, ilk 11 haftada istediği sonuçları alsa da, daha sonra yaşanan ekonomik problemlerin ardından 7 önemli oyuncusu ve Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı. İzmir ekibi, bu zorlu süreçten sonra 11 maç üst üste kaybederek düşme hattına doğru hızlı bir şekilde ilerledi. Yeşil-kırmızılı yöneticiler, borçlardan dolayı oluşan transfer yasaklarını kaldırarak Roberto Gallinat, Austin Hollins, Mike Smith ve Suleiman Braimoh'u kadrosuna kattı. Son olarak da İzmir ekibi takımın başına Başantrenör Ahmet Çakı'yı getirdi. Böylece geçtiğimiz günlerde iç sahada oynanan Bursaspor maçına bu takviyelerle çıkan Karşıyaka, rakibini mağlup ederek 11 maç aradan sonra kazanmayı hatırlarken puan durumunda da 11. sıraya yükselmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, 4 Nisan Cuma günü 12. basamaktaki birebir rakiplerinden Darüşşafaka'yı deplasmanda mağlup ederek düşme hattından uzaklaşıp orta sıralara doğru yükselmeyi hedefliyor. Başantrenör Ahmet Çakı'nın da yapılan antrenmanlarda oyuncularla birebir ilgilenip takımı galibiyet hedefi için motive ettiği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka 11 Maç Sonra Kazandı - Son Dakika

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