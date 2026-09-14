Karşıyaka 2 haftada 1 puanla rakiplerinin 5 puan gerisine düştü - Son Dakika
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Karşıyaka 2 haftada 1 puanla rakiplerinin 5 puan gerisine düştü

Karşıyaka 2 haftada 1 puanla rakiplerinin 5 puan gerisine düştü
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk iki haftada yalnız 1 puan alabilen Karşıyaka, rakipleri Ayvalıkgücü, Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor ve Gemlikspor'un 5'er puan gerisinde kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk iki haftada yalnız 1 puan alabilen Karşıyaka yarıştaki rakipleri Ayvalıkgücü, Balıkesirspor, Bursa Yıldırımspor ve Gemlikspor'un şimdiden 5'er, Eskişehirspor ve Eskişehir Anadolu'nun 4 puan gerisine düştü. Geçen sezondan aslarını takımda tutup 15 transferle güçlendirdiği kadrosuyla ilk iki haftada galibiyetle tanışamayan İzmir ekibi hayal kırıklığı yaratırken bu hafta Bursa Yıldırımspor deplasmanında kadroda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. İlk iki maça aynı kadroyla çıkan Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür güçlü rakiple oynanacak deplasman maçında takıma neşter vuracak. Tecrübeli teknik adamın ilk 11'de en az 4 değişiklik yapması gündemde. Cumartesi günü oynanacak zorlu deplasman öncesi yönetim de hafta içi antrenmanlarda takımı yalnız bırakmayacak.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Karşıyaka, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka 2 haftada 1 puanla rakiplerinin 5 puan gerisine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka 2 haftada 1 puanla rakiplerinin 5 puan gerisine düştü - Son Dakika
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