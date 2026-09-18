Karşıyaka, 3. haftada Bursa Yıldırımspor deplasmanında ilk galibiyetini arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka, 3. haftada Bursa Yıldırımspor deplasmanında ilk galibiyetini arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, 3. haftada Bursa Yıldırımspor deplasmanında ilk galibiyetini arıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Karşıyaka, yarın saat 16.00'da Minareliçavuş Spor Tesisleri'nde Bursa Yıldırımspor'a konuk olacak. İlk iki haftada galibiyet alamayan yeşil-kırmızılı ekip, ilk iki maçını kazanan Bursa temsilcisinden 3 puanla dönerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 3. haftasında yarın Bursa Yıldırımspor'a konuk olacak.

TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Karşıyaka, yarın saat 16.00'da Minareliçavuş Spor Tesisleri'nde Bursa Yıldırımspor ile karşılaşacak. Karşıyaka, ligin ilk iki haftasında galibiyet alamadı. İlk maçında Etimesgutspor'a 1-0 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci haftada ise Altay ile 1-1 berabere kaldı. Bursa ekibi ise ilk iki haftadan galibiyetle ayrıldı.

İzmir takımı, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, kazanmayı istediklerini ve bu maçı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini ifade etti.

Mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Sezer Yalçın yönetecek.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKarşıyakaFutbolBursaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor
Kolombiya’da düşen uçaktan acı haber geldi Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da düşen uçaktan acı haber geldi! Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti
Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi! Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi
AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 13:02:36. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka, 3. haftada Bursa Yıldırımspor deplasmanında ilk galibiyetini arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement