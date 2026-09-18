Karşıyaka, 3. haftada Bursa Yıldırımspor deplasmanında ilk galibiyetini arıyor

Karşıyaka, 3. haftada Bursa Yıldırımspor deplasmanında ilk galibiyetini arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Karşıyaka, yarın saat 16.00'da Minareliçavuş Spor Tesisleri'nde Bursa Yıldırımspor'a konuk olacak. İlk iki haftada galibiyet alamayan yeşil-kırmızılı ekip, ilk iki maçını kazanan Bursa temsilcisinden 3 puanla dönerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.
Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 3. haftasında yarın Bursa Yıldırımspor'a konuk olacak.
TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Karşıyaka, yarın saat 16.00'da Minareliçavuş Spor Tesisleri'nde Bursa Yıldırımspor ile karşılaşacak. Karşıyaka, ligin ilk iki haftasında galibiyet alamadı. İlk maçında Etimesgutspor'a 1-0 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, ikinci haftada ise Altay ile 1-1 berabere kaldı. Bursa ekibi ise ilk iki haftadan galibiyetle ayrıldı.
İzmir takımı, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.
Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, kazanmayı istediklerini ve bu maçı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini ifade etti.
Mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Sezer Yalçın yönetecek.
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