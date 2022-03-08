Karşıyaka 3 puan peşinde - Son Dakika
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Karşıyaka 3 puan peşinde

08.03.2022 12:27
Karşıyaka 3 puan peşinde

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş umudu kalmayan Ceyhanspor'u deplasmanda 7-0 gibi çok farklı skorla yenerek kendine gelen Karşıyaka, yarın hafta içi mesaisinde Büyükçekmece Tepecikspor'u ağırlayacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kurtuluş umudu kalmayan Ceyhanspor'u deplasmanda 7-0 gibi çok farklı skorla yenerek kendine gelen Karşıyaka, yarın hafta içi mesaisinde Büyükçekmece Tepecikspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Burak ve Yunus'un sezonu daha önce kapattığı İzmir ekibinde cezalı duruma düşen Cenk'in yanı sıra iç yan bağlarındaki ağrı nükseden Fatih Ergen forma giyemeyecek. İyileşen Aykut ve Kerem ise takıma döndü. Karşıyaka grupta 30 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alıyor.

GÜRAÇAR'DAN DEĞERLENDİRMEKarşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, takımıyla çıktığı 6 maçı değerlendirip maçlarda birçok pozisyon bulmalarına rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. Erman Güraçar, "6 maçlık periyotta oynadığımız oyunun karşılığını skora yansıtamadığımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle iç saha maçlarında değerlendiremediğimiz sayısız gol pozisyonları sonucu puan kayıpları yaşadık. Deplasman maçlarımızda ise maç kazandıracak pozisyonları her zaman ele geçirdik" diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldığımız bu dönemde her ne kadar sahadan 1 kez mağlup ayrılsak da grubumuzun zayıf gözüken iki takımı olan Karabükspor ve Ceyhanspor dışında galibiyet alamamamız ve son dakikalarda yediğimiz goller ile puan kayıpları yaşamamız, camiamızı ve taraftarımızı doğal olarak mutsuz etti. Geri kalan periyotta 9 maç ve toplanabilecek 27 puan var. Camiamızın kenetlenmesi ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Karşıyaka taraftarının itici gücü ile bu haftaları oyun gücümüzü ve kalitemizi sahaya yansıtarak, istediğimiz skorları alarak geçireceğimize eminim" açıklamasını yaptı.


YORUMLAR
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Karşıyaka artık seri istiyor Karşıyaka artık seri istiyor Karşıyaka patlama yaptı Karşıyaka patlama yaptı

Büyükçekmece Tepecikspor, Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka 3 puan peşinde - Son Dakika


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