Karşıyaka 7. Galibiyetini Aldı

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Hakan Ülker, Ali Kılıç, Harun Günaydın

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Cenk Ahmet, İsmail, Abdülkadir, Gökhan Meral, Kadir, Hakan Barış, Ali Sinan (Dk. 64 Bedran), Mert Torlak (Dk. 46 Erdal) (Dk. 72 Sefa), Enes Nalbantoğlu (Dk. 64 Çağatay), İshak (Dk. 90 Bedirhan)

TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR: Muhammet Doğukan – Muhammet Emin (Dk. 79 Murat Can), Muhsin, Deniz Pala, Ömerhan (Dk. 46 Özgür Çek), Fırat (Dk. 66 Kadircan), Ataberk (Dk. 46 Fatih), Serkan, Özgür Sürer, Haydar, Emin Kaan

GOLLER: Dk. 44 Ali Sinan, Dk. 73 Bedran (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Ali Sinan, Cenk Ahmet (Karşıyaka), Muhsin (Tokat Bld Plevne)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider Karşıyaka, üst üste 7'nci galibiyetini Alsancak Stadı'nı dolduran binlerce taraftarının desteğiyle aldı, 21 yıl sonra kendi rekorunu egale ederek zirvedeki yerini korudu: 2-0. Rakibini 44'üncü dakikada Ali Sinan ve 73'üncü dakikada Bedran'ın golleriyle yenen kaf-kaf grupta 8 hafta sonunda namağlup 22 puana ulaştı. Yeşil-kırmızılı ekip 2002-2003 sezonunun ardından ilk kez art arda çıktığı 7 maçtan galibiyetle ayrıldı. Alsancak Stadı'nda bu sezon ilk kez jeneratör desteğiyle gece maçı oynayan Karşıyaka'da taraftarlar 10 TL'ye indirilen maraton tribün biletlerini tamamen tüketti. Numaralı ve balkon tribünü de dolduran yeşil-kırmızılılar takımlarına tıklım tıklım dolu statta büyük itici güç oldu. Karşıyakalılar maçın ardından Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve futbolcuları bağırlarına bastı.

4'üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında Kadir'in ceza sahası dışından sert vuruşu üstten auta çıktı.

11'inci dakikada Gökhan Meral'in soldan ortasında Cenk Ahmet'in arka direkte gelişine şutu yandan az farkla auta çıktı.

44'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Gökhan Meral'in soldan uzun kullandığı taç atışında İshak'tan seken topu Ali Sinan arka direkte rakip defansın arasından yükselerek kafayla ağlara yolladı: 1-0.

73'üncü dakikada defansın arkasına gönderilen topla buluşan Bedran kaleciyle karşı karşıya pozisyonda skoru ilan etti: 2-0.