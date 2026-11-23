Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta mücadelesinde Alanya 1221'i mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Uysal'ın göreve gelmesiyle birlikte çıkışa geçen yeşil-kırmızılılar, üst üste aldığı galibiyetlerle başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak 13. hafta mücadelesinde Alanya 1221'i mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarırken, Zafer Uysal yönetimindeki yenilmezlik serisini de 9 maça taşıdı. Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal da karşılaşmanın ardından Alanya 1221 maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını ve erken bir gol bulduklarını vurgulayan Uysal, "Golün ardından gereksiz bir rehavete kapıldığımızı söyleyebilirim. İlk yarıdaki oyunumuzdan memnun değilim, açıkçası göz dolduran bir performans ortaya koyamadık. İkinci yarıda ise tüm takımımızın gösterdiği özveri, mücadele ve kazanma isteğinden son derece memnunum. Kendi sahamızda puan kaybına tahammülümüz yoktu. Oyuncularımız da bu bilinçle mücadele ederek maçı çevirmeyi başardılar. Tüm takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu zorlu süreçte desteklerini her zaman hissettiğimiz kulüp başkanımıza ve yönetim kurulumuza, ayrıca bugün tribünleri doldurarak takımımızın yanında olan büyük taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle ilk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamamamıza rağmen takımımıza olan inançlarını kaybetmeden son düdüğe kadar desteklerini sürdürmeleri bizim için çok kıymetliydi. Bu birlik ve beraberlik en büyük gücümüz. İyi ki yanımızdalar. Artık önümüzdeki Uşak maçına odaklanmış durumdayız. Rakibimiz kim olursa olsun tüm takımlara gereken ciddiyet ve saygıyla yaklaşarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz doğrultusunda mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.