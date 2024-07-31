Karşıyaka, Alpay Koldaş ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Alpay Koldaş ile yollarını ayırdı

Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Koldaş ile yollarını ayırdı. İzmir ekibi yapılan transferler sonrasında şimdi de Alpay Koldaş'la yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli savunmacıyı, 2. Lig'den çok sayıda takımın istediği, Alpay'ın da hangi takıma gitmek için kararını ilerleyen günlerde vermesi bekleniyor.

31.07.2024 10:49
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Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Koldaş ile yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadro planlama çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen yeşil-kırmızılılar, transfer döneminin açılmasıyla birlikte geçtiğimiz sezon takımda yer alan Ömer Alper Tatlısu, Şeref Özcan, Mehmet Alaeddinoğlu, Haydar Yılmaz, Fatih Taşdelen, Erdinç Çepoğlu, Erdem Gökçe, Emre Keleşoğlu, Emir Koldere, Bilal Ceylan, Barış Sağır, Hakan Erçelik, Batuhan Kuru ve Arda Gülmez'e veda etti. İzmir ekibi yapılan transferler sonrasında şimdi de 26 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Koldaş'la yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli savunmacıyı, 2. Lig'den çok sayıda takımın istediği, Alpay'ın da hangi takıma gitmek için kararını ilerleyen günlerde vermesi bekleniyor.

Öte yandan Karşıyaka, yaz döneminde 14 oyuncusuyla yollarını ayırırken, bu süreçte sadece kaleci Hakan Canbazoğlu, forvet İshak Kurt, stoperler Metin Peker, Abdulkadir Ölmez, kanat Ali Sinan Gayla, orta sahalar Aygün Özışıkyıldız ve Kadir Bakırtaş ile sözleşme imzaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Alpay Koldaş ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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