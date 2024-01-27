Karşıyaka, Amasyaspor FK deplasmanında 3\'te 3 hedefliyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci devrenin ilk maçında geçen hafta evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2'nci galibiyetini alan Karşıyaka yarın Amasyaspor FK deplasmanına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. 12 Haziran Stadı'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde 29 puanla 3'üncü sırada yer alan yeşil-kırmızılı takım, 17 puanı bulunan ve 11'inci basamaktaki rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını korumayı hedefliyor.

Rakibini ilk yarıda İzmir'de 5-1 mağlup eden Karşıyaka, deplasmandan da zaferle dönmek istiyor. Ön libero Barış ve sol kanat Enes'in cezalarının sona erdiği Karşıyaka'da hafta içinde sakatlık yaşayan stoper Erdinç forma giyemeyecek. Erdinç'in yokluğunda yeni transfer İsmail'in savunmada görev alması bekleniyor.