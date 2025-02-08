Karşıyaka, Artvin Hopaspor\'u Ağırlıyor

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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yaşadığı idari ve maddi sıkıntılara rağmen şampiyonluk yarışından kopmayan Karşıyaka, yarın Artvin Hopaspor'u taraftarının desteğiyle ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Kaf-Kaf'ta sakatlıkları bulunan İsmail ve Abdülkadir'in durumları belirsiz. Ligin ikinci yarısında teknik direktör Ahmet Yıldırım yönetiminde üst üste 2 galibiyetin üzerine geçen hafta 23 Elazığ FK'yla deplasmanda 2-2 berabere kalan Karşıyaka, grupta 35 puanla Play-Off hattında ikinci sırada yer alıyor. Artvin temsilcisinin ise 22 puanı var. Yeşil-kırmızılı ekip sezonun ilk yarısında rakibiyle deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı.