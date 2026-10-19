Karşıyaka Ayvalık\'ta golsüz berabere kaldı, taraftar verilmeyen penaltıya tepkili

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka üst üste iki galibiyetin ardından deplasmanda önemli rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'la golsüz berabere kalırken taraftarlar özellikle son anlarda verilmeyen net penaltıları için hakeme isyan etti. Son bölümde Karşıyakalı Erhan'ın sağdan ortasını ev sahibinden Ali Berk ceza sahasında koluyla keserken Hakem Ramazan Doğanay ve Yardımcı Hakem Mustafa Akgül pozisyonu görmeyip korner kararı verdi. Karşıyakalı oyuncuların itirazları kararı değiştirmezken yeşil-kırmızılı taraftarlar sanal medyada isyan etti. Karşıyaka taraftarları pozisyonun görüntülerini paylaşarak verilmeyen penaltıya tepki gösterip Futbol Federasyonu'nu etiketledi. Karşıyakalılar pozisyonun hakem Ayvalık'ta maç yerine denizi izler gibi yapay zekayla oluşturulan görselini de esprili şekilde paylaştı.

TÜM MAÇLARA ROTASYONLA ÇIKTI

Grupta bu beraberlikle 9 puana ulaşan Karşıyaka'nın dümeninde ligde ve kupada çıktığı 4'üncü maçta da yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Zafer Uysal, kadroda yine rotasyon yaptı. Daha önceki tüm sınavlara da farklı 11'lerle çıkan Uysal, geçen hafta 1-0 kazanılan Eskişehir Anadolu maçında sahaya sürdüğü kadroda üç değişiklik yaptı. Uysal, sakatlanan stoper Ensar Akgün'ün yerine Ayvalık'ta savunma hattında Hıdır'a şans verdi. Hücum hattında iki değişiklik yapan Uysal, geçen hafta 11'de şans verdiği Mücahit Aslan ve Tugay Adamcıl'ı yedek soyundurdu. Zafer Uysal, Ayvalıkgücü önünde ileri uçta Veysel Karani ve Enes Karakaş'ı ilk 11'de oynattı. Uysal geçen hafta olduğu gibi forvet hattında Eren Arda'ya formayı verirken, Ömer Faruk yedek soyundu. Kaf-Kaf'ta Ensar'ın yokluğunda sahaya Alpay kaptan olarak çıktı.

UYSAL: MÜCADELEYİ TAKDİR EDİYORUM

Karşıyaka'da Teknik Direktör Zafer Uysal, karşılaşmanın ardından, "Her sezon play-off hattında yer alan ve kadrosunu koruyarak güçlenmeye devam eden bir rakibe karşı kazanmak isterdik. İlk yarısı dengeli geçen karşılaşmada, ikinci yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik ve sahadan bir puanla ayrıldık. Saha şartlarına rağmen oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadeleyi takdir ediyorum. 10 puan geriden geldiğimiz bu süreçte 1 puan bizi tatmin etmese de sahadaki mücadelemiz son derece değerliydi. Tek eksiğimiz goldü. Her gün oyunumuzun üzerine koyarak gelişmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki karşılaşmada iyi mücadele ederek kazanmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Deplasmanda bizi yalnız bırakmayan, destekleriyle takımımıza güç veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

AYVALIK'TA 3 MAÇ DA 0-0

Karşıyaka'nın Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında son iki sezonda oynadığı 3 maçta da takımlar ağları sarsamadı. Geçen sezon lig ve play-offta Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan maçlar 0-0 biterken, bu sezon stattaki ilk maç da aynı skorla sonuçlandı. Maçın 23'üncü dakikasında ise korku dolu anlar yaşandı. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe atışanda Karşıyaka'dan Aykut ve Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Burak Güler hava topunda çarpıştı. Kafasına aldığı darbe sonunda Burak acılar içinde yerde kaldı. Saha içinde yapılan ilk müdahale sonrası Burak saha içine giren ambulans ile hastaneye götürüldü. Burak'ın önemli bir durumunun olmadığı bildirildi.