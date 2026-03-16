Karşıyaka Başkanı\'ndan Eleştirilere Yanıt

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, basketbol takımıyla ilgili eleştirilere sosyal medyadan yanıt vererek, verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve destekçilerin geri çekildiğini söyledi.

Karşıyaka Basketbol, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. İzmir temsilcisi, ligin bitimine 8 hafta kala düşme hattında bulunuyor. Başkan Aygün Cicibaş, yaşanan bu durum üzerine yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi ve sezon başından bu yana yaşananları tek tek açıkladı. Cicibaş, sezon başında amaçlarının, ödenebilir bir bütçeyle kulübün geleceğini riske atmadan ligde kalmak, sezonu 10-11. sıralarda tamamlamak ve Karşıyaka'ya yeni borç bırakmamak olduğunu vurguladı.

"Süreç planladığımız gibi gitmedi"

Sezona başlarken hedeflerinin çok net olduğunu söyleyen Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, "Bütün planlama antrenörümüzün talepleri doğrultusunda yapılmıştı. Amacımız; ödenebilir bir bütçeyle, kulübün geleceğini ipotek altına almadan ligde kalıp sezonu 10-11. sıralarda tamamlamak ve Karşıyaka'ya yeni borç bırakmamaktı. Kadromuz da bu plan doğrultusunda kuruldu. NBA şampiyonluğu yaşamış, istatistikleri güçlü bir gard Ligin önemli uzunlarından biri Geçtiğimiz sezon dipteki takımına büyük katkı vermiş bir uzun Ancak maalesef sakatlıklar ve takım kimyasının tutmaması süreci zorlaştırdı. Diğer yabancı oyuncularımız orta ölçekli ama mücadeleci oyunculardı. Kimsenin amacı Karşıyaka'nın basketbol ekolünü yok etmek değildi. Tam tersine amacımız fabrika ayarlarına dönmekti. Ayrıca gelecek sezon için hazırladığımız, 5-10 dakika süre alarak gelişecek 3 genç oyuncuyu da takıma kazandırmak istiyorduk. Ama süreç planladığımız gibi gitmedi" dedi.

"Transfer yasakları elimizi kolumuzu bağladı"

Eski oyunculara olan borçlardan dolayı gelen transfer yasakları nedeniyle istedikleri hamleleri yapamadıklarını ifade eden Cicibaş, "Lig boyunca bütün takımlar takviye yaparken biz bunu yapamadık. Çünkü geriden gelen FIBA dosyaları ve transfer yasaklarıyla uğraşıyorduk. Bir gardımız ayrıldı. Onun yerine geçen yıl Denizli'yi tek başına ligde tutan gardı aldık. Ligde bizim seviyemizde olan hangi takım o oyuncuyu almazdı? Transfer yasakları devam ederken bir fırsat yakaladık ve bir takviye daha yaptık. Bu süreçte teknik ekip değişti. Şunu herkes bilmelidir: Karşıyaka'da hiçbir oyuncu kimsenin keyfine göre alınmaz. Hocanın isteği olur, menajerle görüşülür, yönetim karar verir. ve o şartlarda dünyada alınabilecek tek oyuncu Bishop'tı. Ama FIBA ve iç transfer yasakları elimizi bağladı" diye konuştu.

"Eleştiriler doğaldır"

Karşıyaka'nın kötü olmasını istemediklerini vurgulayan Başkan Cicibaş, "Sonuçlar kötü olunca sırasıyla: önce oyuncular, sonra menajerler, sonra antrenör, en sonunda başkan eleştirilir. Bu eleştiriler de doğaldır. Ama çoğu zaman unutulan bir gerçek var: Bu iş para işidir. Camia yıllarca başka bir düzene alıştı. Bütçe dışı oyuncular alınır, borçlar bir sonraki seneye bırakılırdı. Bu takımın yabancı oyuncusu bütçesi 840 bin dolar civarında. Geçtiğimiz sezon yollarımızı ayırdığımız Erric McCollum primleriyle neredeyse bu paraya oynadı. O borçların en son halkası bize kaldı" cümlelerine yer verdi.

"Yarın sponsor gelse 3 adaylı kongre olur"

Neden başkan adayı çıkmadığını da belirten Aygün Cicibaş sözlerini şöyle noktaladı: "Yarın yeni bir sponsor gelse, bakın o zaman nasıl 3 adaylı kongreler olur. Eskiden bir kaseyi iki kepçeyle doldururken, biz şimdi elli kepçeyle doldurmaya çalıştık. Sözler verildi, ama tutulmadı. Bir noktadan sonra 'Karşıyaka düşsün' diyenler bile çıktı. Eskiden kombine alanlar almadı. Destek verenler geri çekildi. Telefonlar açılmadı. Ziyaretler kabul edilmedi. Söylenecek çok şey var, ama hepsini kongrede anlatacağım. Şunu herkes iyi bilsin: 'Karşıyaka'yı bu noktaya getirenler utansın. Biz değil.' Daha hiçbir şey bitmiş değil. Lütfen destek verenler ve vermek isteyenler gelsin; bu takım hepimizin." - İZMİR