Karşıyaka Başkanı Tusder, Zafer Uysal ile anlaşma iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Karşıyaka Başkanı Tusder, Zafer Uysal ile anlaşma iddialarını yalanladı

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Karşıyaka Başkanı Tusder, Zafer Uysal ile anlaşma iddialarını yalanladı
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Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, Zafer Uysal ile anlaşmaya varıldığı haberlerinin gerçeği yansımadığını, şu aşamada yalnızca ön görüşme yapıldığını açıkladı. Görüşmenin olumlu geçtiği, yönetimin başka teknik adamlarla da temas halinde olduğu öğrenildi.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik direktörlük görevi için Zafer Uysal ile ön görüşme gerçekleştirdiklerini ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da teknik direktör arayışı sürüyor. Gaziemirspor karşılaşmasının ardından istifa eden Burhanettin Basatemür ile bugün gerekli belgelerin imzalanmasının ardından yolların resmen ayrılması bekleniyor.

Basatemür'ün istifasının ardından yeni teknik adamını belirlemek için çalışmalara başlayan yeşil-kırmızılılarda, birçok isim gündeme gelirken ibre geçen sezon Balıkesirspor'u çalıştıran Zafer Uysal'a döndü. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Yiğit Tusder ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uysal ile anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu aşamada yalnızca ön görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Karşıyaka'da hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapan Zafer Uysal ile gerçekleştirilen ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılı yönetimin, Uysal'ın yanı sıra başka teknik adamlarla da temas halinde olduğu öğrenilirken, yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
KarşıyakaSporSon Dakika

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