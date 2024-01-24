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Karşıyaka Başkanı Yeşil: Şampiyonluk hedefine ulaşacak kadroya sahibiz - Son Dakika
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Karşıyaka Başkanı Yeşil: Şampiyonluk hedefine ulaşacak kadroya sahibiz

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Eynesil Belediyespor'u mağlup eden Karşıyaka'nın Başkanı Azat Yeşil, takımlarının şampiyonluk hedefine ulaşacak bir kadroya sahip olduğunu belirtti. Yeşil, transfer döneminde yapılan takviyelerle kadronun güçlendiğini ve başka transfer düşünmediklerini ifade etti. Ayrıca, takımın oyun taktiğini beğendiklerini ve hedefe gitmek için daha fazla baskı yapmaları gerektiğini söyledi.

Karşıyaka Başkanı Yeşil: Şampiyonluk hedefine ulaşacak kadroya sahibiz
24.01.2024 - 11:21,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek başlayan Karşıyaka'da Başkan Azat Yeşil, kendilerini şampiyonluk hedefine ulaştıracak kadroya sahip olduklarını söyledi. Yeşil-kırmızılı takım ara transfer döneminde forvet arkası Mehmet Alaeddinoğlu, sol kanant Şeref Özcan, sağ bek Erdem Gökçe ve stoper İsmail Güner ile sözleşme imzalarken, Başkan Yeşil başka takviye yapmayı düşünmediklerin belirtti. Yeni transferlerden sadece Erdem'in hazır olduğunu ve ilk 11'de oynadığını dile getiren Karşıyaka Başkanı Yeşil, diğer oyuncuların da zamanla takıma monte edileceğini aktardı.

Ankaragücü'nden genç orta saha İbrahim Yılmaz Çiçek'le anlaşamadıklarını kaydeden Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, "Hocamız şu an hazır olan Erdem'i oynattı. Diğer transferler hazır oldukları zaman şans bulmaya başlayacaklar. Yerinde takviyeler yaptık, başka transfer düşünmüyoruz. Yeni transferleri takıma monte etmemiz yeterli olacak. Alternatifli bir kadro oluşturduk. Bu kadroyla hedefe gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

Rakibe baskı kuran bir takım izlediklerini anlatan Yeşil, "Oyunu daha fazla rakip alana yığıp hedefe gitmemiz gerekiyor. Hocamızın oyun taktiğini beğendik. Sadece gol atmamız gecikti. Kalan 13 maç da zor geçecek. Her maç derbi havasında. Kaybedilen puanın telafisi yok. Yolumuza kayıp devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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