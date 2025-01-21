Karşıyaka'da Daron Russell ve Muhsin Yaşar Ayrılıyor - Son Dakika
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Karşıyaka'da Daron Russell ve Muhsin Yaşar Ayrılıyor

Karşıyaka\'da Daron Russell ve Muhsin Yaşar Ayrılıyor

Karşıyaka Basketbol, Daron Russell ve Muhsin Yaşar'la yollarını ayıracak. Ekonomik zorluklar sürüyor.

21.01.2025 12:30
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Karşıyaka Basketbol'da Daron Russell ve Muhsin Yaşar'ın da takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da ekonomik problemlerden dolayı sular durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda ödeme yapamadığı için Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi gibi önemli basketbolculara veda etmek zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda son olarak da Başantrenör Ufuk Sarıca görevinden ayrılmıştı. Bu süreçte Avrupa'ya veda etmek zorunda kalan İzmir ekibi, ligde de son 4 maçını kaybederek düşüşe geçti. Kadroda rotasyon oluşturmakta zorlanan yeşil-kırmızılılar, yeni bir yapılanma için harekete geçse de, FIBA'dan gelen transfer yasağıyla takviye de gerçekleştiremedi. Zor günler geçiren Karşıyaka'ya iki oyuncusundan daha kötü haber geldi. Barcelona'ya transfer olması beklenen Daron Russell, Tofaş maçında kadroda yer almazken ve mücadeleyi tribünde izledi. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde olacağı bildirildi. Takımdan ayrılması beklenen son oyuncunun ise Muhsin Yaşar olacağı belirtildi. Bursaspor'la anlaştığı öğrenilen pivot oyuncusunun hafta sonu oynanan Tofaş maçıyla birlikte yeşil-kırmızılı formayı son kez giydiği ifade edildi.

Böylece Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yanı sıra kısa bir süre içerisinde 7 oyuncu ile yollarını ayırmış olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Basketbol, Karşıyaka, Ekonomi, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Daron Russell ve Muhsin Yaşar Ayrılıyor - Son Dakika

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