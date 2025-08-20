Karşıyaka, basketbol liginde vazgeçilmez

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın genel menajeri Nihat Mala, "Karşıyaka'sız bir lig düşünmek bana göre büyük bir kayıp olur." ifadelerini kullandı.

Mala, kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-26 sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulübü ekonomik anlamda toparlamaya çalıştıklarını belirten Mala, "EvoLog Lojistik yan sponsorumuz oldu, onlarla bir birlikteliğe başladık. İnşallah uzun yıllar devam eder. Ama yine de bizim bir ana sponsora ihtiyacımız var. Bunun için görüşmelerimiz sürüyor. Umuyorum ki bize isim sponsoru olmak isteyen birileri çıkar ve destek verir. Çünkü Karşıyaka'nın Türk basketbolundaki yeri herkes tarafından biliniyor. Karşıyaka'sız bir lig düşünmek bana göre büyük bir kayıp olur. Bu kulüp, yıllardır ligin en önemli takımlarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübü ayağa kaldırmak için yönetimin çok büyük mücadele verdiğini aktaran Mala, şunları ifade etti:

"Karşıyaka olarak hep birlikte ayağa kalkmaya çalışıyoruz ama kolay değil. Taraftarımıza, camiamıza çok ihtiyacımız var. Kombine satışlarımız başlıyor, taraftarımızın bu kombineleri satın alması gerekiyor ki bu takımı ayakta tutabilelim. Çünkü takımı kurmak işin en kolay kısmı, önemli olan sezon boyunca yürütmek. İnşallah bu sene bunu da başarabiliriz. Tabii önce takımımızın buraya nasıl geldiğine bakmak lazım. Önümüzdeki günleri konuşmak için geçmişten ders çıkarmamız gerekiyor. Popülist söylemlerle 'Şampiyon olacağız, kupaları alacağız: ' demiyoruz. Son 3 sezondur Avrupa kupalarında şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takım vardı ama ikisinde gruptan çıkılamadı. Bu da ciddi maliyetler getirdi."

Mala, geçen sezon Pınar'ın ana sponsorluktan çekilmesinin kendileri için çok büyük bir darbe olduğunu anımsatarak, hep birlikte mücadele ederek bu zorlu dönemi aşacaklarını kaydetti.